Силовики утверждают, что получили доступ к данным 30 тысяч пользователей, которые писали в телеграм-канал Nexta. Сообщение об этом появилось в провластном телеграм-канале «Беларусский силовик».

Авторы канала утверждают, что получили доступ к «предложке» телеграм-канала, а также к двум внутренним чатам. Бывший редактор Nexta Ян Рудик рассказал «Медиазоне», что опубликованные силовиками скриншоты действительно похожи на «предложку» и два внутренних чата Nexta.

В телеграм-канале уже прокомментировали эти заявления. Как утверждают в Nexta, небольшая часть сообщений от реальных пользователей перемешана у силовиков с выдуманными, а масштаб «слива» значительно преувеличен.

«Вероятно, какая-то часть рабочей информации была в действительности выкачана одним из бывших наших сотрудников (Роман Протасевич — прим.), а после посадки самолета с ним в Минске силовики взломали или силой заставили вскрыть устройства. Однако речи обо всем выкачанном массиве данных материалов (фото, видео, файлы) за большой период времени не идет — сделать это технически невозможно ввиду превышения всех возможных лимитов по размеру и огромного количества файлов», — сказано в сообщении Nexta.

Авторы канала утверждают, что в распоряжении силовиков есть только текстовые сообщения, однако нет имен и фамилий авторов этих сообщений. Их не знала и редакция Nexta. При этом могли сохраниться ID некоторых пользователей.

«Однако если вы следовали нашим правилам безопасности, которые мы публиковали неоднократно, вам вряд ли что-то может угрожать. Тем не менее, советуем убедиться, что ваши старые аккаунты, активные во время протестов 2020 года, удалены», — пишет Nexta.