Chatham House: 42% беларусов поддерживают мобилизацию в России, 37 — уклонение от службы

Аналитический центр Chatham House опубликовал результаты последнего исследования о том, какие медиа выбираю беларусы, об их отношении к мобилизации в России и идеологической самоидентификации.

В опросе приняло участие 858 беларусов, как отмечают авторы исследования, выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.

Для того чтобы разделить респондентов по медиапотреблению, им задали вопрос о частоте получения новостей из тех или иных источников. В итоге удалось выделить четыре группы:

аудитория государственных, и негосударственных СМИ— 25%;

аудитория негосударственных СМИ— 24%;

аудитория государственных СМИ— 33%;

те, кто редко читает новости в обоих типах СМИ — 18%.

Социологи пришли к выводу, что городские жители чаще смотрят российские и беларусские телеканалы, чем другие источники, и имеют к ним более определенную позицию — доверия либо недоверия.

Исследователи пришли к выводу, что и те, кто предпочитает государственные медиа, и те, кто предпочитает независимые издания, не доверяют альтернативным источникам информации. При этом аудитория независимых СМИ чаще не принимает информацию государственных изданий, чем аудитория государственных изданий — информацию из независимых СМИ.

Такими источниками информации, как издания Смартпресс, Белновости и Tochka.by в равной степени пользуются аудитории и государственных, и независимых медиа. При этом им не доверяет 6% аудитории государственных СМИ и 20% аудитории независимых изданий.

Как поясняют социологи со ссылкой на проект Media IQ, эти издания не пишут о проблемных для власти темах. Они либо не освещают политические события, либо сдержанно используют официальную риторику, изредка публикуя альтернативную государственным медиа точку зрения.

Социологи также задали беларусам несколько вопросов — о мобилизации в России и попросили их сказать, верят они, или нет, в некоторые заявления. Исследователи пришли к выводу, что большинство беларусов знают о российских мобилизационных мероприятиях (88% опрошенных), но не считают, что подобные проводятся в Беларуси.

Социологи спросили респондентов об их отношении к мобилизации в России. Они пришли к выводу, что беларусы разделены во мнении о частичной мобилизации в России и о попытках уклонения от нее со стороны граждан. Например, объявление мобилизации точно поддерживает 28% опрошенных, точно не поддерживает — 14%. Уклонение от мобилизации точно поддерживает 17% опрошенных, точно не поддерживает — 22%.

Беларусов спросили и об их отношении к простым гражданам России и Украины. Исследователи пришли к выводу, что респонденты в основном сопереживают им и желают, чтобы война завершилась как можно скорее.

В части, посвященной идеологической самоидентификации беларусов, у респондентов спросили, кем они могли бы себя назвать. Исследователи пришли к выводу, что около половины беларусов считают себя демократами, примерно столько же — сторонниками рыночных изменений в экономике.

Исследователи также проанализировали, как менялись геополитические представления беларусов с сентября 2020 года. Тогда за нахождение Беларуси в составе ЕС высказалось 9% опрошенных, а по данным на ноябрь 2022 года — 18%. За союз с Россией в сентябре 2020 года высказалось 27%, в ноябре 2022 года — 38%.