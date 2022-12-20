Прокуратура возбудила уголовное дело о содействии экстремистской деятельности против блогера Андрея Паука

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) против блогера Андрея Паука, передает пресс-служба ведомства.

По версии прокуратуры, 18 декабря блогер опубликовал в телеграм-канале ссылку на ролик, в котором «представляясь судьей, звонил прокурорским работникам и их близким родственникам». По версии ведомства, в разговорах с ними Паук «сообщал заведомо ложные сведения о политическом положении Беларуси, распространял клеветнические сведения в отношении Лукашенко».

В декабре 2021 года прокуратура возбудила против блогера уголовное дело о публичном оскорблении сотрудника минской прокуратуры (статья 369 УК).

Ранее прокуратура Гомельской области возбудила против «блогера П.», похожего по описанию на Паука, еще одно уголовное дело — за разглашение сведений о частной жизни и персональных данных помощника прокурора (часть 3 статьи 203-1 УК).

Андрей Паук — беларуский блогер, автор ютуб-канала «Рудабельская паказуха» с 48 тысячами подписчиков. Также Паук выступает дуэтом вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в сатирических видео, которые публикуются на ее канале. Против Левчук в Беларуси тоже возбудили уголовное дело — о надругательстве над государственным флагом (статья 370 УК).