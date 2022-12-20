Депутат Олег Гайдукевич: «спецпроизводство» против Вадима Прокопьева и еще двоих начали за «покушение на дом и детей»

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич рассказал, что дело о «покушении на его детей и дом» направили в суд.

Гайдукевич отметил, что трое обвиняемых — Вадим Прокопьев, Игорь Чемякин и Денис Хамицевич — проходят по процедуре «спецпроизводства». Их депутат называет «заказчиками преступления».

О начале «спецпроизводства» против Прокопьева, Чемякина и Хамицевича КГБ сообщил 9 декабря.

Согласно ведомству, Прокопьева обвиняют в приготовлении к теракту, покушении на теракт, акте терроризма, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, незаконном изготовлении предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через границу Беларуси, покушении на захват власти, приготовлении к теракту в отношении госдеятеля, создании и руководстве экстремистским формированием, приготовлении к совершению насилия либо угрозы насилия в отношении милиционера, подстрекательстве должностного лица к злоупотреблению служебными полномочиями.