Депутат Олег Гайдукевич: «спецпроизводство» против Вадима Прокопьева и еще двоих начали за «покушение на дом и детей»
Депутат Олег Гайдукевич: «спецпроизводство» против Вадима Прокопьева и еще двоих начали за «покушение на дом и детей»
20 декабря 2022, 13:21
 
 
 
 
 

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич рассказал, что дело о «покушении на его детей и дом» направили в суд.

Гайдукевич отметил, что трое обвиняемых — Вадим Прокопьев, Игорь Чемякин и Денис Хамицевич — проходят по процедуре «спецпроизводства». Их депутат называет «заказчиками преступления».

О начале «спецпроизводства» против Прокопьева, Чемякина и Хамицевича КГБ сообщил 9 декабря.

Согласно ведомству, Прокопьева обвиняют в приготовлении к теракту, покушении на теракт, акте терроризма, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, незаконном изготовлении предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через границу Беларуси, покушении на захват власти, приготовлении к теракту в отношении госдеятеля, создании и руководстве экстремистским формированием, приготовлении к совершению насилия либо угрозы насилия в отношении милиционера, подстрекательстве должностного лица к злоупотреблению служебными полномочиями.

    По информации проекта «Беларускі народны трыбунал», Игорь Чемякин — боец «Алмаз», который принимал участие в «силовых разгонах» протестующих с 9 по 12 августа 2020 года, но позже уволился. «Медиазона» нашла страницу Чемякина «Вконтакте» — дата рождения совпадает с указанной в списке КГБ, а на фото — тот же человек, что и в анкете проекта «Беларускі народны трыбунал».

    Действия Чемякина квалифицировали по статьям: приготовление к совершению акта терроризма, акт терроризма, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, незаконное изготовление предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, покушение на захват власти, приготовление к совершению акта терроризма в отношении государственного деятеля, создание и руководство экстремистским формированием, приготовление к совершению насилия либо угрозы насилия в отношении милиционера.

    40-летнему минчанину Денису Хамицевичу вменяют следующие статьи: приготовление к совершению акта терроризма, незаконное изготовление предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, покушение на захват власти, создание и руководство экстремистским формированием.

    В сентябре 2021 АТН сообщило о задержании подозреваемых в попытке поджечь дом Гайдукевича коктейлями Молотова. По этому делу КГБ задержал и предъявил обвинения семье из Борисова — супругам Ольге и Виталию, их сыну Владиславу и его жене Анастасии. Всего по делу задержаны более 20 человек — «исполнители и пособники терактов». Действия обвиняемых квалифицировали как акт терроризма (статья 289 УК).

    В июле того же года депутат рассказал, что ночью неизвестные закинули бутылки с зажигательной смесью в дом, где живут его дети. Одна из бутылок взорвалась. Через несколько дней КГБ возбудил уголовное дело об акте терроризма (статья 289 УК) за попытку поджога дома Гайдукевича коктейлями Молотова.

     
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