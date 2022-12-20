Суд в Санкт‑Петербурге постановил экстрадировать в Беларусь Андрея Русских, обвиняемого в оскорблении Лукашенко и разжигании вражды

Санкт-Петербургский городской суд постановил экстрадировать на родину беларуса Андрея Русских. В Беларуси он обвиняется по статьям об оскорблении Лукашенко и разжигании вражды (статьи 368 и 130 УК), сообщает правозащитник Роман Киселев.

Сотрудники транспортной полиции РФ задержали беларуса Андрея Русских 28 мая 2022 года на Московском вокзале в Петербурге. Генеральная прокуратура России постановила удовлетворить экстрадиционный запрос Беларуси. Правозащитники подали жалобу в Комитет по правам человека ООН, 20 декабря суд рассматривал жалобу защиты и оставил решение об экстрадиции в силе.