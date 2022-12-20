Суд второй раз приговорил к домашней химии жителя Пинска за оскорбление представителя власти

Суд Пинска и Пинского района второй раз приговорил 35-летнего местного жителя Дениса Стасевича к домашней химии за оскорбление представителя власти (статья 369 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Дело Стасевича рассматривала судья Евгения Мельник.

Первый раз в ноябре 2021 года суд приговорил Дениса Стасевича к двум годам домашней химии по статье об оскорблении представителя власти за комментарий в «Одноклассниках» в отношении сотрудника ГАИ Игоря Вольнича. По материалам нового обвинения, Стасевич 17 февраля 2021 года оскорбил в комментарии во «Вконтакте» командующего силами спецопераций ВС Беларуси Вадима Денисенко.

С учетом неотбытого наказания суд приговорил Дениса Стасевича к трем годам домашней химии.