Обвиняемый в нападении на сотрудника госканала СТВ Азаренка Артем Забеленков признал вину в суде

20 декабря суд Заводского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Забеленкова, пишет Белта. Его обвиняют в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и воспрепятствовании деятельности журналиста (статья 198 УК).

По версии обвинения, Артем Забеленков принял участие в протестной акции в Минске 11 октября 2020 года, где требовал у одного из сотрудников госканала прекратить съемку, угрожал насилием оператору Андрею Иваненко и применил насилие в отношении сотрудника госканала СТВ Григория Азаренка.

По информации правозащитников, Артем Забеленков был задержан 14 июля 2022 года.