Сотрудники ГУБОП и СОБР задержали беларуса за угрозы силовикам в телеграм‑каналах и «слив данных одноклассника в ЧКБ»

Сотрудники ГУБОП и СОБР задержали беларуса, за передачу информации об однокласснике-силовике в «Черную книгу Беларуси» и угрозы силовикам в «деструктивных» телеграм-каналах, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра».

По версии авторов канала, задержанный «занимался буллингом госслужащих» в интернете и угрожал им расправой. В «покаянном» видео, опубликованном «Сводками центра», мужчина говорит, что отправил в ЧКБ информацию об однокласснике-силовике, а в «деструктивных» телеграм-каналах оставлял угрозы силовикам.

Авторы телеграм-канала пишут, что «итог деятельности задержанного — 43 тысячи экстремистских комментариев и 58 уголовных дел». В конце видео задержанный сидит на фоне текста статей о разжигании вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).