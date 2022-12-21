Госпогранкомитет: пограничники нашли труп мигранта «неславянской внешности» недалеко от польского заграждения

Ночью 20 декабря на границе с Польшей пограничный наряд обнаружил труп мигранта «неславянской внешности» недалеко от калитки в польском заграждении, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Ведомство пишет, что при погибшем нашли документы гражданина Сирии и постановление о депортации от 19 декабря с запретом въезда на территорию Польши и иные государства Шенгена сроком на 3 года.

Провластный телеграм-канал «Гродненские сливы» опубликовал пост о происшествии, прикрепив фотографию российской визы в паспорте погибшего. Из фото следует, что виза была выдана в Петербурге в октябре этого года. Позже канал удалил запись, но она сохранилась в TGStat.

В сообщении пресс-службы Госпогранкомитета говорится, что при осмотре погибшего выявили кровоподтеки на лице и конечностях.

— Исходя из характера следов, оставленных на снегу, труп был перемещен из Польши в Беларусь через калитку «для миграции животных» в польском заграждении, — пишет ведомство.

Позже по факту гибели мигранта СК возбудил уголовное дело об оставлении в опасности лицом, которое само поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние (часть 3 статьи 159 УК).

18 ноября Госпогранкомитет рассказал о погибшем мигранте на границе с Литвой. 20 ноября — о теле погибшего на границе с Польшей. 22 ноября служба отчиталась о погибшем мигранте из Северной Африки, а 24 ноября — о погибшем мигранте «африканской внешности».

Обновлено 15:00. Добавлена информация СК об уголовном деле.