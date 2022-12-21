Милиция и отдел образования Ганцевичского района устроили школьникам экскурсию в СИЗО

РОВД и отдел образования Ганцевичского района провели местным школьникам экскурсию в СИЗО-6 в Барановичах, чтобы «впечатлить и предостеречь» подростков, попавших на учет в инспекцию по делам неесовершеннолетних. Об этом пишет пресс-служба МВД.

Во время экскурсии организаторы водили детей по территории изолятора, в том числе показывали камеры строгого режима, карцер, помещения камерного типа. По утверждению пресс-службы, «особое впечатление» на подростков произвел штрафной изолятор «с жесткими условиями» — попасть туда дети «не пожелали бы никому».