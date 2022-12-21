Суд приговорил обвиняемого в нападении на сотрудника СТВ Азаренка к 2 годам колонии

Суд Заводского района Минска приговорил к 2 годам колонии 25-летнего Артема Забеленкова, обвиняемого в нападении на сотрудника госканала СТВ Григория Азаренка. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд признал Забеленкова виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и воспрепятствовании деятельности журналиста (статья 198 УК).

Забеленков признал вину и раскаялся в содеянном. Он не объяснил мотив нападения на Азаренка, передают правозащитники.

По версии обвинения, Артем Забеленков принял участие в протестной акции в Минске 11 октября 2020 года, где требовал у одного из сотрудников госканала прекратить съемку, угрожал насилием оператору Андрею Иваненко и применил насилие в отношении сотрудника госканала СТВ Григория Азаренка.

По информации правозащитников, Артем Забеленков был задержан 14 июля 2022 года.