СК начал «специальное производство» против бывшего дипломата Владимира Астапенко

Следственный комитет начал «специальное производство» против экс-посла Беларуси в Аргентине и заместителя представителя по зарубежным делам Объединенного переходного кабинета Владимира Астапенко, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специальное производство» против него начато по статье о завладении имуществом, совершенного должностным лицом (часть 3 статьи 201 УК). Подробности дела неизвестны.

Астапенко подал в отставку 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, сказав, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства.

16 декабря стало известно, что Владимир Астапенко подал в суд на МИД из-за несогласия с формулировкой в приказе о своем увольнении.

21 декабря Генпрокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела против бывшего посла Беларуси в Аргентине. Дело начато по статье о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 1 статьи 210 УК).