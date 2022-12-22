Суд в Минске назначил супругам 3 года домашней химии за участие в митингах; доказательством «вины» стало фото из книги о протестах

Суд Партизанского района Минска осудил на 3 года домашней химии за участие в протестах супругов Дарью и Михаила Судников, посчитав доказательством фото из книги о протестах, сообщает правозащитный центр «Вясна».

На заседании 6 декабря судья признал семейную пару виновной в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Главным доказательством по делу стало их фото с плакатом из книги «Я выхожу», в которой собраны снимки с протестов, пишут правозащитники. Фотографию супругов в книге нашли сотрудники ГУБОПиК и 22 августа 2022 года подготовили соответствующий рапорт.

В суде Судники полностью признали вину. По их словам, они сознательно участвовали в маршах, так как Дарья была не согласна с итогами выборов.

По информации «Вясны», в ИВС на Окрестина в Минске содержится много людей, задержанных по фотографиям из книги «Я выхожу».