Жена российского активиста рассказала о его задержании в Гродно из-за «сотрудничества с иностранным государством»

В Гродно задержали активиста из Санкт-Петербурга Даниила Кринари, сообщила ОВД-Инфо его жена. Это произошло 21 декабря.

По информации издания, активиста обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством (статья 275 УК РФ) за связи с Украиной. Сейчас активист уже в России, меру пресечения для него будет избирать Лефортовский районный суд.

Жена активиста связывает задержание с телеграм-каналом, который ведет муж, и отрицает, что он сотрудничал с другими странами. Она рассказала «Медиазоне», что Кринари задержали беларуские милиционеры, а уже после его дело передали российскому ФСБ.

В сентября у Кринари и других петербургских активистов проходили обыски по делу о ложном сообщении о теракте (статья 207 УКР РФ) перед акцией против мобилизации. Кринари двое суток провел в ИВС, затем его отпустили в статусе подореваемого, отмечает «ОВД-Инфо».