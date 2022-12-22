Мининформ на месяц приостановил деятельность издательства «Кнігазбор», сообщила пресс-служба министерства.

Как пишет пресс-служба, это сделано из-за того, что издательство не вовремя сообщило Мининформу об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

В октябре государственная сеть магазинов «Белкнига» разорвала договоры с независимыми издательствами «Янушкевiч», «Кнiгазбор» и «Галiяфы».

В августе издательство «Галiяфы», проработавшее 15 лет, объявило о своей ликвидации в связи с давлением со стороны властей.