Суд Минского района арестовал маляра на 13 суток за пикетирование бчб‑наклейкой на шкафчике в раздевалке

Суд Минского района арестовал маляра одного из предприятий на 13 суток за пикетирование наклейкой на шкафичке в раздевалке, пишет правозащитный центр «Вясна». Суд прошел в конце ноября, но о деле стало известно только сегодня.

Согласно протоколу, работник разместил на шкафчике для переодевания наклейку с бело-красно-белым флагом, публично высказывая свои общественно-политические интересы. Его действия расценили как несанкционированное пикетирование (статья 24.23 КоАП).

В суде маляр не признал свою вину. Он объяснял, что наклеил стикер неизвестный ему человек, соответственно, у него самого не было цели высказать таким образом свои взгляды. Суд Минского района постановил арестовать работника на 13 суток.