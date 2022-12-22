Стипендиатов фондов по поддержке талантливой молодежи, осужденных по статьям, связанным с протестами, смогут лишить выплат. Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале указа о «О деятельности специальных фондов президента Республики Беларусь».

Согласно документу, лишить стипендии смогут тех лауреатов, которые совершили тяжкое умышленное преступление, административное правонарушение, связанное с порядком проведения массовых мероприятий, распространение нацистской символики или той, которая содержит призывы к «экстремистской» деятельности.

Кроме того, лишить смогут за «иные действия, наносящие вред государственным или общественным интересам либо направленных на дискредитацию и неуважительное отношение к деятельности фондов».

В таком случае стипендиата исключают из банка данных одаренной молодежи и ему необходимо вернуть деньги, полученные из фонда, государству. После этого он не сможет повторно претендовать на льготы.