Журналисты New York Times назвали имена десятков российских десантников, убивших мирных жителей в Буче

Журналисты американской газеты New York Times идентифицировали десятки российских военных из 234 десантно-штурмового полка, причастных к убийствам мирных жителей в Буче. Это получилось благодаря восьмимесячному анализу видео из города, говорится в материале.

Кроме имен и фамилий военных, расследователи смогли установить личности 36 погибших жителей города. По утверждению журналистов, часто российские десантники использовали мобильные телефоны погибших, чтобы позвонить своим родственникам в Россию.

В фильме используют аудиозапись разговора российских военных. Один из них вспоминает, как командир отправил его убивать гражданских. «Не будем стрелять, если ты шевелиться не будешь», — звучит на записи. В других кадрах слышны, судя по всему, звуки допроса: «Говори, ублюдок ебаный!».

Руководил действиями подразделения российских военных Артем Городилов, вскоре после отступления из Бучи он получил звание полковника, пишет газета. Городилова заметили в Беларуси в феврале, незадолго до начала российской агрессии. На фото, показанном New York Times, он жмет руку министру обороны Виктору Хренину.

Журналисты уверены, что убийства были частью систематических и преднамеренных усилий для продвижения российских войск к Киеву.

«Солдаты допрашивали и казнили безоружных мужчин боеспособного возраста, а также убивали тех, кто невольно переходил им дорогу — будь то дети, убегающие с семьями, местные жители в надежде найти продукты или люди, просто пытавшиеся вернуться домой на велосипедах», — пишет New York Times.

В фильме рассказывается хронология того, как российские войска входили в город и продвигались к Яблонской улице. «Как только они дошли до улицы Яблонской, они начали стрелять во все что движется, в том числе в мирных жителей», — описывают расследователи.

Например, используя видео с камер наблюдения, журналисты смогли определить, от какого именно выстрела российских военных погиб житель Бучи Владимир Ручковский.

«Ему нужно было сделать последнюю вещь, прежде чем покинуть Бучу. Его отец остался без еды и электричества, поэтому мужчина принес ему воды и попрощался», — описывают журналисты.

На обратном пути Ручковский понял, что украинских охранников, которые были возле его дома с начала войны, больше не было. «Владимир не знал, что оккупация Бучи только что началась и что теперь он ехал прямо к конвою российских военных», — утверждают расследователи.

Российские солдаты выстрелили в его машину и Ручковский погиб. Его девушка Олена не смогла вытащить тело из машины и сгоревшие останки нашли несколько недель спустя, установили New York Times.

Буча была занята российскими войсками с первых дней полномасштабной войны до 1 апреля.