МИД Латвии: за год в Беларуси по уголовным делам задержали 12 латвийцев

В 2022 году в Беларуси по уголовным делам задержали 12 жителей Латвии, сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря латвийского МИД Диану Эглите.

Она отметила отмечают, что количество задержанных латвийцев резко возросло после введения безвизового режима 15 апреля 2022 года. МИД призвал латвийцев не ездить в Беларусь, так как «из-за проблем с соблюдением законности» оказание консульской помощи задержанным латвийцам ограничено.

Пресс-секретарь напомнила о пропавших весной в Беларуcи гражданках Латвии — Алле Соколенко и Диане Бахмуту. В середине декабря гостелеканал «Беларусь 1» рассказал, что Соколенко обвинили в сотрудничестве с латвийскими спецслужбами — по версии телеканала, она «готовила вербовке беларуских военных: собирала данные и создавала компрометирующие ситуации». Против гражданки Латвии завели уголовное дело, точную статью обвинения не называют.

По словам Эглите, Диана Бахмуту вернулась в Латвию.

Служба госбезопасности Латвии порекомендовала жителям страны не ездить в Беларусь и Россию на зимние праздники, объяснив это «рисками безопасности из-за развязанной РФ войны против Украины, а также агрессивной риторикой Кремля в отношении Латвии».

Там напомнили, что беларуские и российские спецслужбы чаще всего пытаются завербовать жителей Латвии непосредственно на территории своих стран, причем могут выдавать себя за пограничников и чиновников.

Изначально право безвизового въезда для граждан Латвии и Литвы было введено с 15 апреля по 15 мая в связи с православными и католическими праздниками и «на фоне длительных коронавирусных ограничений», в мае его продлили до конца 2022 года. 21 декабря Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и МИД о продлении безвизового режима на 2023 год, сообщала «Белта».