Мининформ разблокировал сайт газеты «Белорусы и рынок»

Министерство информации сняло блокировку с сайта издания «Белорусы и рынок», сообщает БАЖ.

ЗАО «Медиарынок», которое раньше являлось издателем газеты «Белорусы и рынок», получило приказ Министерства информации о возобновлении доступа к сайту belmarket.by «в связи с установлением факта отсутствия нарушения законодательных актов».

ЗАО «Медиарынок» написало, что связывает это решение с самостоятельным блокированием значительной части контента сайта.

Мининформ заблокировал сайт газеты «Белорусы и рынок» 23 июля.

18 мая директора «Белорусов и рынка» Константина Золотых и бухгалтера Юлию Кохно задержал КГБ, а главреда газеты Андрея Александровича допросили в том же ведомстве. К вечеру Кохно и Александровича освободили. Золотых предъявили обвинение в разжигании вражды, соединенном с насилием или совершенным должностным лицом (часть 2 статьи 130 УК).

21 июня Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацию, размещенную на сайте издания «Белорусы и рынок». Речь шла о материале, в котором были приведены данные Вооруженных сил Украины о потерях российской армии.

6 декабря газета «Белорусы и рынок» приостановила свой выход в печатной и в PDF версиях до первой половины 2023 года. Выйдет ли номер «Белорусы и рынок» после этого, неизвестно.