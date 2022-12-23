Прокурор запросил от 1,5 до 4 лет колонии обвиняемым по делу «Белорусского конгресса демократических профсоюзов», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Гособвинитель запросил 4 года колонии председателю объединения Александру Ярошуку, 2 года — его заместителю Сергею Антусевичу и 1,5 года — бухгалтеру Ирине Бут-Гусаим.

Сергею Антусевичу и Ирине Бут-Гусаим вменяют грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), а Александру Ярошуку — еще и призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). В суде они полностью признали вину.

Руководителей «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» задержали 19 апреля 2022 года, дома у Александра Ярошука и Сергея Антусевича провели обыски. Сам «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» был ликвидирован решением Верховного суда.