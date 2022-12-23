Суд приговорил военного аналитика Егора Лебедка к 5 годам колонии за интервью «деструктивному каналу»

Минский областной суд признал военного аналитика Егора Лебедка виновным в содействии «экстремистской» деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК РБ) и приговорила его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, пишет правозащитный центр «Вясна».

Лебедка задержали утром 12 июля дома в Смолевичах. Во время обыска у эксперта изъяли системный блок и мобильный телефон. В «покаянном» видео Лебедок, сдерживая улыбку, рассказывал, что ведет свой канал, освещающий вопросы военной безопасности, и дает интервью СМИ, признанным «экстремистскими». Он добавил, что участвовал в акциях протеста в августе 2020 года и запостил «плакат фашистской Германии» на своей странице в фейсбуке.

Генпрокуратура со ссылкой на материалы дела писала, что Лебедок в апреле и мае 2022 года «в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала», дал интервью «на тему проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Республики Беларусь».

По версии Генпрокуратуры, это интервью «способствовало распространению ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну».

Это первый известный случай уголовного дела за интервью «деструктивному» каналу.

Лебедок проходил службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в должности командира взвода. С 2010 по 2014 годы он был депутатом Смолевичского районного Совета депутатов.

Лебедок выступал в беларуских СМИ в качестве независимого военного эксперта. На его телеграм-канал подписаны 11 тысяч человек.