«Радыё Свабода»: погиб воевавший на стороне Украины беларуский доброволец Олег Пономарев

7 июля погиб воевавший на стороне Украины беларуский доброволец Олег Пономарев, но стало известно об этом только сегодня, пишет «Радыё Свабода».

Пономареву было 30 лет, погиб он возле деревни Павловка в Донецкой области. В Украине он служил наводчиком-оператором штурмового взвода штурмовой роты в батальоне «Айдар».

Родился Пономарев в Харьковской области Украины, но после развода его мать с детьми вернулась в Беларусь, в Могилев. У Пономарева было беларуское и украинское гражданство.

Пономарев приехал воевать в Украину в 2014 году. Служил в батальонах «Шахтарск» и «Карпатская сечь».