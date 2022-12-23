КГБ добавил в список «террористов» Вадима Прокопьева и еще 19 человек

КГБ добавил «террористический» список еще двадцать человек — среди них Вадим Прокопьев.

Также КГБ добавил в список юриста Дайнеко Юрия, Валентина Музыкина, Анатолия Михайлова, Евгения Бужинского, Вячеслава Беганского, Игоря Чемякина, Дениса Хамицевича, Виталия Войтеховича, Владислава Войтеховича, Ольгу Войтехович, Анастасию Войтехович, Сергея Лисовского, Ольгу Петух, Владимира Савенкова, Сергея Соколова, Евгения Вислоуха, Александра Колпака, Максима Рожкова, Олега Коновалова (Шутова).

Сейчас в «террористическом» списке 988 человек, из них 242-беларусы.