«Радыё Свабода»: несовершеннолетнего сына журналистки Ларисы Щиряковой из приюта забрал отец

Бывший муж Ларисы Щиряковой забрал из приюта сына Святослава, которого поместили туда 6 декабря, после задержания журналистки, пишет «Радыё Свабода».

Отец Святослава, бывший муж Ларисы Щиряковой, последнее время жил в Новосибирске. Он прилетел в Беларусь, чтобы забрать сына из приюта, потому что другим родственникам ребенка не отдавали. Пока сын и отец будут жить в Гомеле.

Силовики задержали бывшую журналистку Ларису Щирякову 6 декабря. Сына Щиряковой Святослава поместили в приют. Против бывшей журналистки завели уголовное дело по статье о дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК).

В июле 2021 года у нее дома прошел обыск, а сотрудники ГУБОПиК проводили с ней допрос.