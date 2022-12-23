Суд в приговорил минчанина к 6 годам колонии, 12 800 рублей штрафа, и обязал выплатить 43 500 рублей судебных исков

Минский городской суд вынес приговор 53-летнему Андрею Волосачу: 6 лет колонии, 12 800 рублей штрафа, и обязал выплатить судебные иски на сумму 43 500 рублей для 31 «пострадавшего», пишет правозащитная волонтерская группа «MAYDAY».

Суд вынес приговор еще 19 декабря, но известно об этом стало только сегодня.

Андрей Волосач был признан виновным по пяти статьям уголовного кодекса: оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК РБ), оскорбление представителя власти (статья 369 УК РБ), создание «экстремистского» формирования (часть 3 статьи 361 УК РБ), разжигание вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК РБ), оскорбление судьи или народного заседателя (статья 391 УК РБ).

Итоговый приговор составил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Общая сумма судебных исков «пострадавшим» составила 43 500 рублей. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Андрей Волосач был задержан 18 февраля 2022 года в рамках уголовного дела об оскорблении представителя власти в телеграм-канале «Каратели Беларуси».