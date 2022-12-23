Силовики задержали мужа осужденной правозащитницы Марфы Рабковой Вадима Жаромского; он арестован на 15 суток

Задержан муж осужденной правозащитницы Марфы Рабковой Вадим Жаромский, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Вечером стало известно, что Жаромский находится на Окрестина. Суд назначил ему 15 суток ареста. По какой статье, неизвестно.

Задержание произошло вчера утром у него дома, но известно об этом стало только сегодня. Кто занимался задержанием Жаромского и по какой причине, пока неизвестно.

6 сентября Минский городской суд вынес приговор Марфе Рабковой — 15 лет колонии — и девяти анархистам, проходящим с ней по одному делу. Фигуранты дела «Революционного действия» получили от 5 до 17 лет колонии.

Обновлено в 19:33. Добавлена информация об аресте Жаромского.