Суд приговорил жительницу Витебска к пяти годам колонии за передачу данных силовиков в ЧКБ

23 декабря Могилевский областной суд приговорил 25-летнюю жительницу Витебска Татьяну Карпович к пяти годам лишения свободы и штрафу в сумме 8 тысяч рублей (250 базовых величин) по обвинению в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Татьяне Карпович вменяли передачу личных данных силовиков, судей и учителей администраторам телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Ее задержали 17 ноября 2021 года, изначально она обвинялась еще и по статье о незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК), однако позже эту статью из обвинения убрали.

Суд над Татьяной Карпович начался 12 декабря и проходил в закрытом режиме.