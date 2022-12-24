Правозащитница Наста Лойко находится в СИЗО; ей предъявлено обвинение по двум статьям УК

Правозащитницу Насту Лойко перевели в СИЗО-1, ей предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает телеграм-канал «Гуманизм, вашу мать».

Одна из статей, по которой обвиняется Наста Лойко — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них (часть 1 статьи 342 УК), по какой еще статье ей предъявлено обвинение — не сообщается.

Насту Лойко задержали 6 сентября после заседания по делу «Революционного действия» в Минском городском суде, и осудили на 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 21 сентября она не вышла на свободу, суд снова арестовал ее на 15 суток по той же статье. Наста Лойко вышла на свободу 6 октября. На следующий день Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении правозащитницы. Она проходила по нему качестве подозреваемой в содействии неуплате налогов. По этому делу обвиняемыми проходят ее бывшие коллеги по правозащитному центру «Вясна».

28 октября Насту Лойко снова задержали, и 31 октября снова осудили на 15 суток. 14 ноября она не вышла на свободу, суд снова назначил ей 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

29 ноября ситуация повторилась: суд опять арестовал Лойко на 15 суток. По истечении этого срока правозащитница не вышла на свободу.