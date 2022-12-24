«Трибуна»: в Минспорта составили список из 49 футболистов, которым запретят работать в Беларуси

Министерство спорта составило список из 49 футболистов, которым будет запрещено работать в Беларуси, об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении редакции «Трибуны». В нем есть футболисты, игравшие за сборную, в групповых этапах еврокубков, а также те, кто уже завершили карьеру.

Журналистам, как пишет «Трибуна», удалось связаться с некоторыми спортсменами из списка, и они подтвердили, что знают о том, куда включены их фамилии.

Основа списка — 43 человека, которые в августе 2020 года снялись в видео с призывом остановить насилие. Однако среди оставшихся есть игроки, которые публично выступали в поддержку действующей власти. В список попали несколько игроков БАТЭ — полузащитник Станислав Драгун, занявший второе место в голосовании за лучших игроков Беларуси-2022, а также вратарь Денис Щербицкий, защитники Максим Бородачев, Данила Нечаев и полузащитник Дмитрий Бессмертный. Попадание последнего в список — неожиданно, так как он не выступал против насилия, а в 2021 году подписался в поддержку власти и недавно снялся в клипе Ангелины Волковой «Бульба дэнс», в котором фигурирует Лукашенко.

Кроме того, в список попал защитник клуба «Урал» Дмитрий Филипенко, игрок любительских команд Игорь Стасевич, защитник минского «Динамо» Александр Сачивко, вратарь «Слуцка» Илья Броневец, полузащитник «Сморгони» Егор Семенов, экс-игроки брестского «Динамо» Виталий Гайдучик и Дмитрий Байдук. В список попали также игроки, которые сейчас выступают за границей, например, полузащитник клуба «Рига» Юрий Кендыш и нападающий Михаил Сигневич из греческого клуба «Аполлон Смирнис».

Как отмечает «Трибуна», источники, предоставившие список, не гарантируют, что это его окончательный вариант.