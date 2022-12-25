За год Россия выдала Беларуси 16 человек, обвиняемых на родине по «экстремистским» статьям

В 2022 году Россия выдала Беларуси 16 человек, обвиняемых на родине по «экстремистским» статьям, рассказал в интервью телеканалу СТВ генпрокурор Андрей Швед.

По его словам, всего в этом году РФ приняла решение о выдаче 25 граждан Беларуси, которые «совершили преступления экстремистской направленности».

«16 человек уже выданы, и остальные в ближайшее время предстанут или будут нести наказание на территории Республики Беларусь», — сказал Швед.

Кроме того, по утверждению генпрокурора, беларуские силовики направили в РФ шесть уголовных дел против россиян.

«Часть этих дел уже рассмотрена, в частности в Казани осужден гражданин России за то, что оскорблял должностное лицо Министерства внутренних дел Республики Беларусь, он понес наказание в соответствии с российским законодательством».

В интервью он сказал, что в Беларуси за 11 месяцев этого года «выявлено более 5 000 преступлений экстремистской направленности».