Суд заочно приговорил спортсменку Александру Герасименю и Александра Опейкина к 12 годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил олимпийскую призерку Александру Герасименю и исполняющего директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина к 12 годам колонии по статье о действиях против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), сообщает сотрудница издания «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали «Белорусский фонд спортивной солидарности». По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества». По мнению ведомства, под их давлением из Беларуси перенесли несколько крупных спортивных мероприятий.

В апреле 2021 года создатели фонда, пловчиха и двухкратная серебряная призерка Олимпиады в Лондоне, Александра Герасименя и Александра Опейкина были объявлены в розыск. 29 сентября 2022 года против них начали «специальное производство».

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.