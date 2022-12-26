Силовики отчитались о задержании автора телеграм‑канала «Спадчына» и редактора википедии Владислава Чеховича

Силовики задержали автора телеграм-канала «Спадчына» и редактора википедии Владислава Чеховича, сообщает правозащитный центр «Вясна». Видео с ним появилось в тикток-аккаунте panviezha.

На видео задержанный представляется и говорит о том, что он «против действующей власти» и «поддерживает Украину».

Из описания телеграм-канала «Спадчына» следует, что его основная тема это историческое и архитектурное наследие Беларуси. На него подписаны более 2 800 пользователей. В твиттере у Чеховича более 1 300 подписчиков.