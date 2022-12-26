В Слониме суд арестовал журналиста Сергея Чигрина на 15 суток

Слонимский районный суд арестовал журналиста Сергея Чигрина на 15 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Чигрина задержали 16 декабря. В тот же день его арестовали на 7 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов. 23 декабря он не вышел на свободу.

Чигрин работал заведующим литературным отделом Слонимского драматического театра. По информации БАЖ, через три дня после задержания Чигрина решили уволить «в одностороннем порядке».