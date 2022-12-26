Обвиняемых по делу «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» осудили на сроки от 1,5 до 4 лет колонии

Минский городской суд приговорил обвиняемых по делу «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» Александра Ярошука, Сергея Антусевича и Ирину Бут-Гусаим к 4, 2 и 1,5 годам колонии соответственно. Об этом сообщает «Белта».

Заместителю председателя объединения Сергею Антусевичу и бухгалтерке Ирине Бут-Гусаим вменяли грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), а председателю Александру Ярошуку — еще и призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). В суде они полностью признали вину.

Руководителей «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» задержали 19 апреля 2022 года, дома у Александра Ярошука и Сергея Антусевича провели обыски. Сам «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» был ликвидирован решением Верховного суда.