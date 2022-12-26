Журналиста и бизнесмена Ивана Муравьева приговорили к 2,5 годам колонии

Журналиста и собственника «Кальянной №1» Ивана Муравьева приговорили к 2,5 годам колонии по обвинению в участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), пишет БАЖ.

О том, что Муравьев находится в СИЗО, стало известно в сентябре.

Иван Муравьев — беларуский журналист и бизнесмен. Ему принадлежит «Кальянная №1» в Минске. Муравьева задержали 1 сентября — сотрудники СК пришли прямо в его кальянную.

В августе 2020 года Муравьева задерживали в Шклове, когда тот работал над программой «Давайте разбираться» для телеканала «Белсат».