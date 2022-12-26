«Зеркало»: после публикации в провластном телеграм-канале из Национального художественного музея уволили 18 человек

Из Национального художественного музея уволили 18 человек, в том числе заместительницу директора по научной и просветительской работе Светлану Анейко, утверждает «Зеркало». По информации издания Reform.by , уволены 11 человек.

По информации издания, все увольнения прошли в один день — 23 декабря. За неделю до этого, 17 декабря, в провластном телеграм-канале «КрысолOFF» появилась публикация с критикой соцсетей Анейко и других сотрудников музея — к посту прилагались скриншоты из их личных страниц с фотографиями протестов в Беларуси. «Прямо сейчас — время перемен», — написала под одним из снимков Анейко.

«До сих пор все на своих должностях, пилят госбюджет, "пополняют коллекции музея" за счёт налогов белорусов полицайским ублюдством», — говорилось в публикации провластного канала.

Как пишет «Зеркало», из музея кроме Анейко уволили и руководительницу отдела беларуского искусства ХХ — ХХI веков Екатерину Изофатову. Лишился своей должности заместитель директора по общим вопросам и реставрации Сергей Вечер.

По информации Reform.by, уволены заведующая редакционно-издательского отдела Светлана Шукан, заведующая выставочного отдела музея Евгения Соболевская, реставраторы Светлана Дикуть и Александр Лагунович-Черепко, главный хранитель Татьяна Мартуль. Их заявления по соглашению сторон были подписаны 23 декабря.

В 2020 году из музея уволили искусствоведа Никиту Монича, а в 2022 году администрация не продлила контракт его матери — Ирине Монич.

Обновлено в 17:10. Добавлены фамилии уволенных по информации издания Reform.by.