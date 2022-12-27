Суд признал «экстремистскими материалами» сайт и соцсети газеты «Царква»

Суд Ленинского района Бреста признал «экстремистскими материалами» сайт и соцсети греко-католической газеты «Царква», следует из обновленного перечня на сайте Мининформа.

«Экстремистскими» признали сайт газеты и ее страницы в фейсбуке и «Вконтакте». Сайт «Царквы» на данный момент не открывается.

В ноябре суд арестовал на 15 суток редактора редактора газеты Игоря Барановского. Его осудили за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) за публикацию, вышедшую в мае 2021 года на странице газеты «Церковь» в фейсбуке.