Арт‑пространство Hide объявило о закрытии

Арт-пространство Hide в Минске объявило о закрытии на своей странице в Instagram.

«Друзья, мы закрываемся. Последняя пати 07.01», — говорится в сторис.

Причину закрытия Hide не называет.

В ноябре в арт-пространство приходили силовики. Они задержали одного из отдыхающих.

Очевидец рассказывал «Медиазоне», что вооруженные силовики ворвались на вечеринку около трех ночи и приказали присутствующим лечь лицом в пол.

«Больше всего я охерел с того, что они все были с оружием. Вот это было очень страшно. Кто не ложился, того пиздили. У моего знакомого около носа и на бороде порез. Кто поднимал голову, их сразу опускали. Кого-то ногой, кого-то по ребрам могли ломануть. Отношение было максимально ужасное», — сказал он.

Hide — известное арт-пространство в Минске, где проходят выставки, концерты, вечеринки и другие мероприятия.