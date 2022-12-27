Суд приговорил к 2 годам колонии минчанина, обвиняемого в жестоком убийстве 14 котов

Суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2 годам колонии 22-летнего Николая Ковалева, обвиняемого в жестоком обращении с животными (части 1 и 2 статьи 339-1 УК), пишет сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Суд назначил Ковалеву 3 года колонии, но к нему применили амнистию и снизили срок на 1 год. Кроме того, он должен возместить 2 200 рублей за проведение экспертиз.

«СБ. Беларусь сегодня» писало, что минчанину вменили 15 эпизодов издевательств над животными: 14 котов погибли, а один остался инвалидом.

По информации издания, Ковалев находил животных по объявлениям «отдам в добрые руки» на сайте «Куфар». Хозяева котов сообщали, что попавшие к минчанину животные бесследно исчезали, с 2020 года.

Они писали заявления в милицию, по которым проводили проверки, но Ковалев рассказывал, что «коты сбегали», и проверки заканчивались безрезультатно, рассказывало «СБ. Беларусь сегодня».

— Никого не смущали регулярно и массово бегущие от Ковалева животные — никаких доказательств, что с животными случилось страшное у зоозащитников и обеспокоенных хозяев не было, — писало издание.

В августе 2022 года волонтеры обратились в милицию с просьбой провести проверку в отношении минчанина по факту жестокого обращения с животными, сообщал СК.

В тот день волонтерам сообщили, что из квартиры дома во Фрунзенском районе слышны крики животного. Зоозащитники приехали по адресу, но дверь им никто не открыл. В мусорных контейнерах возле дома они нашли труп кота.

«В ходе допроса молодой человек объяснить свой поступок не смог. С его слов, многочисленные удары руками и ногами он наносил по различным частям тел животных из-за плохого настроения», — писали в следственном комитете.