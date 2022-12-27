Врача из Лиды приговорили к 3,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко и военного комиссара Гомельской области

В Лиде суд приговорил 55-летнего врача-травмотолога Андрея Красника к 3,5 годам колонии усиленного режима по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), насилии или угрозе применения насилия в отношении служебного лица (часть 2 статьи 366 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Об этом сообщает «Вясна».

Суд прошел 20 декабря, но о его результатах стало известно только сейчас. Согласно материалам дела, Красник с 2020 по 2021 года размещал на своей странице в «Одноклассниках» публикации с оскорблениями или угрозами применения насилия в отношении Лукашенко.

Весной 2021 года он постом в социальной сети «унизил полномочия представителя власти — военного комиссара Гомельской области», пишут правозащитники. Кроме того, посчитало следствие, врач публиковал «экстремистские» сообщения.