Фигуранта «дела Тихановского» и автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича перевели из колонии в тюрьму

Фигуранта «дела Тихановского» и автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, осужденного на 15 лет, на 3 года перевели из колонии в тюрьму, пишет «Вясна: Палітвязні Беларусі».

С чем связано изменение режима отбывания наказания, не уточняется.

14 декабря 2021 года Гомельский областной суд приговорил Цыгановича к 15 годам колонии. Другие фигуранты дела — политик Сергей Тихановский, автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, политик Николай Статкевич, оператор «Страны для жизни» Артем Саков и модератор соцсетей того же проекта Дмитрияй Попов — получили от 14 до 18 лет колонии.

Шестерых фигурантов дела судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Согласно материалам дела, осужденные «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».