Силовики проводят проверку по делу о разжигании вражды в отношении комика Андрея Скорохода

Силовики «начали проверку» проверку по делу о разжигании вражды (статья 130 УК) в отношении комика Андрея Скорохода, сообщает провластный телеграм-канал «Белорусский силовик».

«Однако самое пикантное то, что по таким уголовным статьям из союзной нам России предусмотрена экстрадиция. Комиссаренко не даст соврать», — пишут авторы провластного канала.

Андрей Скороход родился в Старых Дорогах, учился в БГЭУ. Комик начал свою карьеру в КВН, а позже стал сотрудничать с программой Comedy Club на российском телеканале ТНТ. После президентских выборов 2020 года в Беларуси он высказывался в поддержку протестующих.