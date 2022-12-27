Приговоренного к 14 годам колонии политика Николая Статкевича поместили в ШИЗО

Приговоренного к 14 годам колонии политика Николая Статкевича поместили в штрафной изолятор. Об этом в фейсбуке написала его жена Марина Адамович.

На какой срок и по какой причине Статкевич оказался в ШИЗО, не сообщается. По словам его жены, с июля это как минимум 21 взыскание в отношении политика.

14 декабря 2021 года Гомельский областной суд приговорил политика Николая Статкевича к 14 годам колонии усиленного режима. Другие фигуранты дела — политик Сергей Тихановский, автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, автор ютуб-канала MozgON Владимир Цыганович, оператор «Страны для жизни» Артем Саков и модератор соцсетей того же проекта Дмитрияй Попов — получили от 15 до 18 лет колонии.



Шестерых фигурантов дела судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Согласно материалам дела, осужденные «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».