Против приговоренного к 11 годам колонии юриста Юрия Зенковича завели дело об оскорблении представителя власти

Против приговоренного к 11 годам колонии юриста Юрия Зенковича возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд над Зенковичем начнется сегодня в Мяделе. Подробности дела неизвестны.

В сентябре юриста приговорили к 11 годам колонии по делу о захвате власти. Главу БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуту осудили на 10 лет лишения свободы. Еще двоим обвиняемым — дальнобойщику Денису Кравчуку и бухгалтеру Ольге Голубович — суд назначил по 2,5 года колонии.

По версии обвинения, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

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