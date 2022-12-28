Суд по делу «Рабочага руху» перевели в закрытый режим до оглашения приговора, сообщает «Вясна».

По какой причине это произошло, правозащитники не уточняют. 27 декабря обвиняемые по делу отказались давать показания в суде.

Ранее они не признали вину по предъявленным обвинениям. Сотрудник «Гродно Азота» Андрей Погерило вину признал частично, согласившись с обвинением в клевете (статья 188 УК).

По версии следствия, участники «Рабочага руху» собирали и передавали спецслужбам США и Литвы «служебную информацию ограниченного характера в отношении субъектов хозяйствования» Беларуси, касающейся «предпринимаемых ими способов по обходу» санкций. Также они планировали варианты блокировки производственной деятельности предприятий ОАО «Гродно Азот» и ОАО «БМЗ — УКХ "БМК"».

Сергея Шелеста, Владимира Журавко, Андрея Погерило, Анну Аблаб, Александра Гашникова, Сергея Дзюбу, Игоря Минца, Валентина Тереневича, Сергея Шаметько и Александра Капшуля обвиняют по статьям об измене государству (часть 1 статьи 356) и призывам к санкциям и иным мерам, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361-1 УК). Шелеста, Журавко и Погерило также обвиняют по статье о клевете (статья 188 УК), Капшуля — по статье о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 295 УК).

Рабочих, которые заявляли о забастовке на своих предприятиях, задержали 23 сентября 2021 года. За два дня до этого КГБ признал объединение «Рабочы рух» «экстремистским формированием».