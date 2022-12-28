Гродненский ксендз Юзеф Генза возвращается в Польшу после 25 лет служения, ему не продлили ВНЖ

Гродненскому ксендзу Юзефу Гензе не продлили вид на жительство с разрешением на служение, он провел прощальную службу и будет вынужден вернуться в Польшу, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Ксендз Юзеф Генза служил в Гродно с 1997 года, был ректором Бригидского костела, капелланом сестер-назаретанок, настоятелем отцов-редемптористов в Беларуси. Служил в одном из крупнейших приходов Беларуси в гродненском районе Девятовка.

Как пишет «Хрысціянская візія», ксендз сталкивался с давлением со стороны властей давно, и из-за этого смог получить разрешение на служение только в 1999 году.