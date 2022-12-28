Силовики задержали минского репетитора Евгения Ливянта

Силовики задержали минского репетитора и соучредителя центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгения Ливянта. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В «покаянном» видео репетитор говорит, что участвовал в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

«Участвовал не только в перекрытии дорог и массовых нарушениях порядка, но и непосредственно предпринял попытку захвата государственной власти путём участия в так называемом "координационном совете"», — написали авторы канала.

Кроме того, пишут «Сводки Центра», прокуратура проверяет деятельность образовательного центра из-за того, что «"100 баллов", не являясь учреждением образования, фактически осуществлял лицензируемую деятельность с помощью сговора с частной школой "Апельсин"».

Евгений Ливянт — педагог, соучредитель образовательного центра «100 баллов», помогающего старшеклассникам подготовится к ЦТ. На инстаграм центра подписаны более 2 тысяч человек.