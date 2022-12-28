ГПК: рядом с польским заграждением беларуские пограничники нашли труп мигрантки

Рядом с польским заграждением беларуские пограничники обнаружили гражданина Сирии и труп его дочери. Об этом сообщил Пограничный комитет.

Как пишет ведомство, это произошло 27 декабря. Гражданин Сирии сказал пограничникам, что они с дочерью три дня находились на территории Польши, откуда их вывезли польские силовики, утверждает ГПК.

20 декабря ГПК сообщил о трупе мигранта «неславянской внешности» недалеко от калитки в польском заграждении.

8 октября на границе с Литвой пограничники нашли мигранта в бессознательном состоянии. 18 ноября Госпогранкомитет рассказал о еще одном погибшем мигранте рядом с северной границей. 20 ноября — о теле погибшего на границе с Польшей. 22 ноября служба отчиталась о погибшем мигранте из Северной Африки, а 24 ноября — о погибшем мигранте «африканской внешности».