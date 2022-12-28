Sputnik: Минский репетитор Евгений Ливянт задержан по статье о грубом нарушении порядка

Минский репетитор и соучредитель центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгений Ливянт задержан по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает «Sputnik Беларусь».

Кроме того, Евгений Ливянт обвиняется в распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

О задержании Евгения Ливянта стало известно сегодня днем. В «покаянном» видео, опубликованном провластным телеграм-каналом, педагог говорит, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.